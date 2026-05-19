Двух участниц популярного телешоу изнасиловали на съемках

11:27, 19 мая 2026

Двух участниц британского шоу «Женаты с первого взгляда» изнасиловали на съемках
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Две участницы популярного британского шоу «Женаты с первого взгляда» (Married at First Sight) на канале Channel 4 стали жертвами изнасилования. Об этом сообщается в документальном фильме «Темная сторона шоу "Женаты с первого взгляда"» (The Dark Side of Married at First Sight) на канале BBC One, передает The Sun.

Отмечается, что шоу представляет собой социальный эксперимент, в котором люди заключают брак с незнакомцами. Две женщины, снявшиеся в программе, заявили, что экранные мужья изнасиловали их. Еще одна участница обвинила партнера в сексуальных домогательствах.

Имена пострадавших женщин не раскрываются.

Представители Channel 4, комментируя эту информацию, заверили, что канал заботится о благополучии участников шоу. Они также пообещали сделать заявление в ближайшее время.

Ранее стало известно, что шеф-повара, снимающегося в британских шоу, арестовали за изнасилование. С женщиной, которая написала заявление на телезвезду, работают специалисты.

