Мать бойца СВО отказалась хоронить сына после поездки в морг

В Волгограде мать бойца СВО отказалась хоронить сына и заявила, что тело не его

Жительница Волгограда Ирина Слащева отказалась хоронить сына, долгое время считавшегося пропавшим без вести в зоне специальной военной операции (СВО). В разговоре с журналистами V1.ru она заявила, что не узнала тело сына, однако отец бойца все же намерен провести погребение ради выплат.

По словам россиянки, ее сын отправился на СВО в октябре 2024 года — после того, как был приговорен к четырем годам лишения свободы за избиение. Уже через месяц боец пропал без вести, все последующее время мать продолжала его поиски. 2 мая 2026 года ей сообщили, что тело ее сына находится в морге Ростова-на Дону, где его готовят к отправке в Волгоград. Тогда Слащева попросила остановить отправку и поехала на опознание.

«Опознание проходило по фото на компьютере. Показывают мне челюсть. У моего сына были очень густые зубы. А на фото — верху два зуба, внизу два зуба. Верху стоит железный штифт, а у моего сына не было штифта. Я так и сказала: к захоронению не готова, дайте подтверждение», — рассказала собеседница портала.

Когда женщине предложили провести тест ДНК, она согласилась и вернулась в Волгоград. Но, несмотря на отсутствие результатов теста ДНК, выяснилось, что тело отправили вслед за ней. Как выяснилось, о готовности провести захоронение заявил бывший муж россиянки. «Я звоню бывшему мужу: "Ты что делаешь? Ты кого хоронить собрался? Это не наш сын. Это чужой человек. У него другая мать". Он говорит: "А ты сколько собралась его искать?" Да хоть 150 лет!», — рассказала мать солдата.

Слащева считает, что причиной позиции экс-супруга стало желание получить выплаты. Она обратилась в военкомат, в военную прокуратуру и военно-следственный отдел, где ей посоветовали подать иск в суд, подчеркнув, что у них с отцом бойца равные права.

Ранее другой житель Волгограда, Эрнест Хачатуров, отказался хоронить сына — участника СВО из-за странной, по его мнению, причины смерти, указанной в сопровождающем документе: атеросклеротическая болезнь сердца. Кроме того, в справке стояла неверная дата рождения военного.