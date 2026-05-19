Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:06, 19 мая 2026Россия

Мать бойца СВО отказалась хоронить сына после поездки в морг

В Волгограде мать бойца СВО отказалась хоронить сына и заявила, что тело не его
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mark Kuipers / Shutterstock / Fotodom

Жительница Волгограда Ирина Слащева отказалась хоронить сына, долгое время считавшегося пропавшим без вести в зоне специальной военной операции (СВО). В  разговоре с журналистами V1.ru она заявила, что не узнала тело сына, однако отец бойца все же намерен провести погребение ради выплат.

По словам россиянки, ее сын отправился на СВО в октябре 2024 года — после того, как был приговорен к четырем годам лишения свободы за избиение. Уже через месяц боец пропал без вести, все последующее время мать продолжала его поиски. 2 мая 2026 года ей сообщили, что тело ее сына находится в морге Ростова-на Дону, где его готовят к отправке в Волгоград. Тогда Слащева попросила остановить отправку и поехала на опознание.

«Опознание проходило по фото на компьютере. Показывают мне челюсть. У моего сына были очень густые зубы. А на фото — верху два зуба, внизу два зуба. Верху стоит железный штифт, а у моего сына не было штифта. Я так и сказала: к захоронению не готова, дайте подтверждение», — рассказала собеседница портала.

Когда женщине предложили провести тест ДНК, она согласилась и вернулась в Волгоград. Но, несмотря на отсутствие результатов теста ДНК, выяснилось, что тело отправили вслед за ней. Как выяснилось, о готовности провести захоронение заявил бывший муж россиянки. «Я звоню бывшему мужу: "Ты что делаешь? Ты кого хоронить собрался? Это не наш сын. Это чужой человек. У него другая мать". Он говорит: "А ты сколько собралась его искать?" Да хоть 150 лет!», — рассказала мать солдата.

Слащева считает, что причиной позиции экс-супруга стало желание получить выплаты. Она обратилась в военкомат, в военную прокуратуру и военно-следственный отдел, где ей посоветовали подать иск в суд, подчеркнув, что у них с отцом бойца равные права.

Материалы по теме:
Россиянам присылают в цинковых гробах тела неизвестных бойцов СВО. Как семьи военных хоронят чужих и почему так происходит
Россиянам присылают в цинковых гробах тела неизвестных бойцов СВО.Как семьи военных хоронят чужих и почему так происходит
24 декабря 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024

Ранее другой житель Волгограда, Эрнест Хачатуров, отказался хоронить сына — участника СВО из-за странной, по его мнению, причины смерти, указанной в сопровождающем документе: атеросклеротическая болезнь сердца. Кроме того, в справке стояла неверная дата рождения военного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Москвич на первой встрече отдал девушке пять слитков золота и наличные

    В Госдуме пригрозили уничтожить Литву за 15 минут после заявления главы МИД о Калининграде

    В МИД заявили о росте рисков «лобовой сшибки» НАТО и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok