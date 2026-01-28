Реклама

Россия
10:50, 28 января 2026Россия

Отец участника СВО решил не хоронить сына по одной причине

В Волгограде отец участника СВО Хачатурова отказался хоронить сына из-за справки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitrii Iakimov / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде отец участника специальной операции (СВО) Александра Хачатурова Эрнест отказался хоронить сына по одной причине — странной, по его мнению, причины смерти бойца. Об этом сообщает портал V1.ru.

По информации издания, Александр отправился на спецоперацию в июне 2024 года. Одной из целей мужчины было получение для него и отца российского гражданства (семья приехала в Волгоград из Туркмении). Уже в ноябре боец перестал выходить на связь, а в январе Эрнест Хачатуров получил сообщение из военкомата о смерти сына. Когда в город привезли тело бойца и его личные вещи, Эрнест обратил внимание на справку о смерти — в ней говорилось, что смерть ушедшего в бой военного наступила не от ранения, а из-за атеросклеротической болезни сердца. При этом в справке стояла неверная дата рождения бойца: 1977 вместо 1997 года.

«Я связался с одним военным врачом, он сказал: эта болезнь как минимум 45-летнего мужика. На простом языке он мне объяснил: это целлюлит сердечных тканей, практически ожирение сердца. Какое ожирение сердца у 27-летнего парня, спортсмена?» — задается вопросом отец бойца. Он рассказал, что решил не хоронить сына до тех пор, пока не получит внятного объяснения о причинах смерти участника СВО. Тело находится в морге уже более года.

Ранее уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о раскрытии судьбы двух тысяч пропавших без вести участников СВО.

