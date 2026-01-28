Раскрыта судьба тысяч пропавших российских бойцов СВО

Омбудсмен Москалькова: Установлена судьба двух тысяч пропавших бойцов СВО

Раскрыта судьба двух тысяч пропавших российских бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам уполномоченного по правам человека, властям удалось установить, что часть пропавших попали в плен, а некоторые самовольно оставили подразделения.

«Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», — рассказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что за 2025 год России удалось вернуть из плена 1851 военнослужащего. По словам Москальковой, возвращение военнопленных оказалось возможным благодаря усилиям президента России, ведомств, спецслужб, а также переговорам с украинской стороной.