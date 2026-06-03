Турция резко снизила цены на отдых

Мкртчян: Турция снизила цены на отдых и сделала их ниже сочинских, чтобы привлечь россиян

Турецкие отельеры начали снижать цены на отдых, чтобы сохранить интерес российских туристов на фоне растущей конкуренции с другими курортами, в первую очередь — с Краснодарским краем. Об этом в беседе с «Радио КП» рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Турки внимательно следят за ценами в Сочи. Держат, к примеру, цены на 20–25 процентов ниже сочинских, чтобы привлечь людей в Турцию», — отметил Мкртчян.

Он считает, что часть туристов выбрала зарубежные направления после того, как российские отели в начале сезона повысили цены на размещение. Сейчас многие гостиницы Сочи пытаются скорректировать стоимость проживания, однако часть отдыхающих уже успела определиться с отпуском.

Дополнительным фактором стала погода. Как отметил эксперт, нынешняя весна оказалась одной из самых холодных за последние десятилетия. «Такой холодной весны мы не припомним за последние 30 лет. Когда в конце мая плюс 15 и стена дождя», — подчеркнул он.

На этом фоне Турция и Египет получили преимущество благодаря более теплому климату. Однако во второй половине лета ситуация может измениться. По мнению Мкртчяна, в июле и августе спрос на российские курорты традиционно возрастет.

Отдельно эксперт обратил внимание на высокий интерес к Анапе. По его словам, курорт демонстрирует заметный рост бронирований благодаря более доступным ценам. «В Анапе у нас рост гигантский — плюс 50 процентов, потому что Анапа держит цены примерно на 25 процентов ниже, чем Сочи», — заявил он.

Ранее стало известно, что российским туристам стали реже отказывать в выдаче шенгенских виз — в 2025 году доля отказов снизилась с 7,4 до 6,3 процента.