ПМЭФ-2026. День первый

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16:18, 3 июня 2026МирЭксклюзив

Захарова заявила об упущенном шансе США

Захарова: Мировое большинство стало воспринимать гостей из США как диковинку
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Мировое большинство стало воспринимать участие США в различных мероприятиях как «диковинку», что свидетельствует об очевидных ошибках предыдущих президентских администраций. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Не могу не отметить, что Соединенные Штаты Америки были доведены своими предыдущими режимами до состояния того, что их воспринимают уже как некую диковинку на мировых форумах (...) Пусть наверстывают упущенные шансы и возможности», — указала дипломат, комментируя участие американских представителей на ПМЭФ.

При этом Захарова подчеркнула, что визит чиновников администрации президента США Дональда Трампа в Санкт-Петербург является положительным сигналом.

Ранее сообщалось, что глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на Петербургский международный экономический форум. Он станет первым за несколько лет официальным представителем американских властей на форуме.

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