Официальный представитель США посетит ПМЭФ

Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Оргкомитет форума и Госдепартамент США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента [России Владимира] Путина. И я буду на нем присутствовать», — рассказал он.

По словам Кука, он станет первым за несколько лет официальным представителем властей США на форуме.

Он сообщил, что планирует провести встречу с министром культуры России Ольгой Любимовой и другими российскими представителями.

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.