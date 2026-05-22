Россиянин описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают»

Тревел-блогер из России Александр описал жизнь в разъездах словами «путешествия ломают». Своим мнением он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что у многих россиян сформировалась определенная «философия жизни», которую они умещают в народной поговорке: «Не жили хорошо, нечего и начинать». Александр подчеркнул, что больше четырех лет путешествует по многим странам, в том числе по регионам Латинской Америки. В поездках он научился «ломать» те ограничения и установки, которые появились у него на родине.

«Когда мы только начали ездить, у меня тоже внутри сидела куча ограничений. Казалось, что нормальная жизнь — это обязательно вечная усталость, стресс и ощущение, что ты постоянно кому-то должен. А потом начинаешь видеть мир. И оказывается, что люди могут жить спокойнее», — заметил опытный турист.

Он добавил, что многие мексиканцы живут так же скромно, как и в России. При этом у них нет той «внутренней обреченности», которая встречается у соотечественников. «Да, у них куча своих проблем. Я не идеализирую Мексику. Но тут я реже вижу культ страдания. А у нас иногда создается ощущение, что если тебе хорошо — значит, это уже подозрительно», — объяснил россиянин.

Подводя итог, Александр написал, что жить лучше — не стыдно, а старые установки в виде знакомых каждому поговорок больше не нужны. «Потому что если не начинать, тогда точно ничего не изменится», — заключил путешественник.

Ранее Александр побывал в США и описал американцев словами «намного прагматичнее и злее». По словам автора материала, голливудские фильмы лишь идеализируют взаимоотношения в Америке.