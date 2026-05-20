05:30, 20 мая 2026

Россиянин описал американцев словами «намного прагматичнее и злее»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Путешествующий по миру тревел-блогер Александр побывал в США и составил свое мнение о жителях этой страны. Впечатлениями он поделился в личном блоге #делайчехочешь на платформе «Дзен».

По словам автора материала, голливудские фильмы лишь идеализируют взаимоотношения в Америке. «В реальной жизни американцев все, к сожалению, намного прагматичнее и злее», — объяснил россиянин.

Александр отметил, что жители США не стесняются друг друга «объедать» на встречах, а во время пикника могут поссориться из-за сосиски, банки пива или торта. В пример блогер привел историю двух соседей, которые перестали общаться из-за 18 долларов (1,2 тысячи рублей) — столько стоил проезд на пароме до туристической зоны в Арканзасе.

«Ньюйоркец рассчитывал на то, что пригласившая его сторона оплатит его проезд на пароме. Но арканзасец не проявил никакой инициативы, а затем вообще отказался от поездки, сославшись на неотложные дела», — рассказал подписчикам Александр.

Он подчеркнул обсурдность ситуации, ведь американцы без проблем тратят 18 долларов на кофе каждый день. «Но когда вопрос касается посещения мероприятия или разделения оплаты бензина во время продолжительной поездки, каждый стремится, так сказать, "проехаться за чужой счет"», — заключил путешественник.

Ранее Александр объяснил отличие России от США словами «у нас духовность выше». Он признался, что, побывав в США, удивился не развитой инфраструктуре, богатству жизни и хорошим дорогам, а тому, что все разговоры с американцами всегда сводятся к обсуждению финансов.

