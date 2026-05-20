В Польше обвинили Зеленского в жалобах и требовании денег

Президент Украины Владимир Зеленский получил Европейский орден «За заслуги» от Европарламента (ЕП) за многочисленные жалобы и требования денег, заявила депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«Зеленского [наградили] вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования», — подчеркнула она.
Ранее Зеленский вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Он предупредил, что Евросоюз рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.
При этом политолог Федор Лукьянов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что вступление Украины в Евросоюз станет потрясением для самого союза.