В Польше обвинили Зеленского в жалобах и требовании денег

06:14, 20 мая 2026

Депутат ЕП Зайончковская-Герник: Зеленский получил орден «За заслуги» за жалобы
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получил Европейский орден «За заслуги» от Европарламента (ЕП) за многочисленные жалобы и требования денег, заявила депутат ЕП от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.

«Зеленского [наградили] вероятно, за то, что наводнил нас своим зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования», — подчеркнула она.

Ранее Зеленский вновь потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Он предупредил, что Евросоюз рискует потерять Украину так же, как Грузию, власти которой заморозили процесс евроинтеграции.

При этом политолог Федор Лукьянов в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что вступление Украины в Евросоюз станет потрясением для самого союза.

