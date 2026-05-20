06:58, 20 мая 2026Россия

Девять российских округов полностью обесточены из-за атаки БПЛА

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Херсонскую область. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном Telegram-канале, в результате атаки оказались полностью обесточены девять округов.

Аварийные отключения затронули Генический, Новотроицкий, Чаплинский, Каланчакский, Ивановский, Нижнесерогозский, Горностаевский, Каховский муниципальные округа и Новокаховский городской округ.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — подчеркнул Сальдо.

Опасность БПЛА в Херсонской области сохраняется.

До этого, 19 и 20 мая, ВСУ пытались атаковать беспилотниками Ленинградскую область.

