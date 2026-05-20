В ВСУ подняли проблему прослушки украинских раций

07:31, 20 мая 2026Бывший СССР

Пленный боец ВСУ Скляренко: ВС России постоянно прослушивают украинские рации
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы ВС России постоянно получают доступ к радиочастотам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этой проблеме рассказал пденный украинский военнослужащий, младший сержант из 58-й отдельной мотопехотной бригады Валерий Скляренко, его слова приводит ТАСС.

«[Рации] регулярно перепрошивают, по моему опыту, такое ненадолго. Максимум на несколько дней, и все, они опять прослушиваются. Рации — связь ненадежная. Если хочешь что-то сделать, красиво уйти, то лучше никому и ничего не сообщать», — подчеркнул украинский военный.

Ранее освобожденные из плена россияне рассказали об «убивающих» инъекциях от ВСУ. Проводится расследование, чтобы выяснить, какие именно препараты им вводили.

