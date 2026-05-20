Спецпосланник Трампа посетит Россию с визитом

Глава РФПИ Дмитриев: Уиткофф посетит Россию в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию с визитом в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, его слова приводит корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Подробностей предстоящего визита американского чиновника глава РФПИ не привел.

10 мая помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву.

21 апреля газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф и Кушнер намерены совершить еще один визит в Россию для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.