Ушаков допустил новый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ушаков: Уиткофф и Кушнер рано или поздно приедут в Москву

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву. Новый визит допустил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом канала «Россия-1» Павлом Зарубиным.

«Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог», — отметил Ушаков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера в Россию в рамках урегулирования конфликта на Украине продолжатся.