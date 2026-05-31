Десятки тысяч украинцев остались без света

21:47, 31 мая 2026

В Чернигове 40 тысяч абонентов остались без света
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На севере Украины 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения в городе Чернигове. Об этом говорится в Telegram-канале компании «Черниговоблэнерго».

Как подчеркивается, в результате взрыва на энергообъекте «обесточены 40 тыс. абонентов в городе Чернигов, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения».

При этом сроки окончания работ не называются.

Ранее сообщалось, что украинский Чернигов погрузился во тьму в результате ударов ВС России по важнейшим объектам города в ночь на 17 апреля. Около шести тысяч абонентов остались без света, заявлял начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский.

До этого сообщалось, что донецкая топливно-энергетическая компания сообщила, что по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК подчеркнули, что графики не действуют. Другие подробности не приводились.

