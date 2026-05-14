Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:29, 14 мая 2026Бывший СССР

Десятки тысяч украинцев остались без света

На севере Украины более 31 тысячи граждан остались без света
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Более 31 тысячи граждан остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины. Об этом информируют в компании «Черниговоблэнерго».

«Поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточено более 31 тысячи абонентов», — сказано в сообщении.

Как ранее отмечалось, в ночь на 14 мая в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что донецкая топливно-энергетическая компания сообщила, что по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК подчеркнули, что графики не действуют. Другие подробности не приводились.

В начале апреля все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы такие идиоты?» Словакия обвинила Евросоюз в лицемерии из-за стратегии по российским энергоносителям

    Рубио высказался об отношениях США и Китая

    Песков высказался о будущем Гладкова и Богомаза

    Россия резко нарастила закупки американской обуви

    Мужчина собирался взорвать здание с госучреждениями в Москве

    Раскрыта длительность рукопожатия Си Цзиньпина и Трампа

    Россияне раскрыли стоимость жизни во Вьетнаме

    Россиянам дали важный совет по покупке разливного кваса из бочек

    Сделанный от скуки ДНК-тест раскрыл семейную тайну 75-летней давности

    Отправленный Путиным в отставку глава приграничного региона России сделал заявление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok