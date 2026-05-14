Десятки тысяч украинцев остались без света

Более 31 тысячи граждан остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины. Об этом информируют в компании «Черниговоблэнерго».

«Поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточено более 31 тысячи абонентов», — сказано в сообщении.

Как ранее отмечалось, в ночь на 14 мая в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что донецкая топливно-энергетическая компания сообщила, что по всей Украине начались экстренные отключения электроэнергии. В ДТЭК подчеркнули, что графики не действуют. Другие подробности не приводились.

В начале апреля все округа Херсонской области оказались полностью или частично обесточены. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

