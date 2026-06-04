Врач предостерег от употребления некоторых популярных лекарств на голодный желудок

Врач общей практики Касим Ахмед: Ибупрофен на голодный желудок грозит язвой

Врач общей практики Касим Ахмед предостерег пациентов от употребления некоторых популярных лекарств на голодный желудок. Его рекомендации приводит издание Mirror.

По его словам, на голодный желудок нельзя принимать обезболивающие препараты, такие как ибупрофен, напроксен и аспирин, необходимо принимать с пищей, чтобы избежать опасных побочных эффектов. Он объяснил, что эти лекарства вызывают выделение желудочной кислоты и потенциально грозят язвой желудка.

Врач добавил, что на голодный желудок также не рекомендуется принимать метформин — лекарство от диабета. Ахмед уточнил, что в этом случае препарат может вызвать тошноту, диарею и рвоту.

При этом некоторые лекарства, наоборот, нужно принимать натощак, чтобы они усваивались должным образом, добавил врач. В их число Ахмед включил препараты для лечения щитовидной железы.

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