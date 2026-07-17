Иран пригрозил США перейти к фазе полного уничтожения

Иран пригрозил США перейти от обороны к фазе полного уничтожения

В случае новых ударов США в ближайшие дни Иран перейдет от обороны к «фазе наступления и полного уничтожения». Об этом заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи, передает агентство Tasnim.

Он пояснил, что речь идет о радикальной смене стратегии Тегерана. «Иранские вооруженные силы будут вынуждены пересечь границы и задействовать свои обширные и нераскрытые возможности, включая передовые наземные средства», — сказал политик.

Вечером 17 июля Соединенные Штаты Америки приступили к новой серии обстрелов Ирана. «Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал», — отмечалось в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что объекты недвижимости, связанные с президентом США Дональдом Трампом в Саудовской Аравии и ОАЭ, рассматриваются как законные цели для возможных ударов. Американскому лидеру принадлежат несколько объектов недвижимости в Саудовской Аравии и ОАЭ, включая гольф-клубы и высотные здания. В их числе — Trump International Hotel & Tower в Дубае, Trump Plaza в Джидде и Trump Tower в Эр-Рияде.