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23:07, 17 июля 2026Мир

США сообщили о начале новой серии ударов по Ирану

CENTCOM: США приступили к новой серии ударов по Ирану
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Central Command / Handout / Reuters

Соединенные Штаты Америки приступили к новой серии ударов по Ирану. Об этом на своей странице в соцсети X объявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM).

«Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал», — отмечается в сообщении. Новый раунд ударов начался в 22:00 по московскому времени.

Ранее Центральное командование ВС США отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Тогда американские истребители, беспилотники и военные корабли нанесли удары высокоточными боеприпасами и поразили иранские объекты берегового наблюдения и ПВО, а также военно-логистическую инфраструктуру.

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