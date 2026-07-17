США сообщили о начале новой серии ударов по Ирану

CENTCOM: США приступили к новой серии ударов по Ирану

Соединенные Штаты Америки приступили к новой серии ударов по Ирану. Об этом на своей странице в соцсети X объявило Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM).

«Удары призваны еще больше ослабить иранский военный потенциал», — отмечается в сообщении. Новый раунд ударов начался в 22:00 по московскому времени.

Ранее Центральное командование ВС США отчиталось о завершении очередной волны ударов по Ирану. Тогда американские истребители, беспилотники и военные корабли нанесли удары высокоточными боеприпасами и поразили иранские объекты берегового наблюдения и ПВО, а также военно-логистическую инфраструктуру.