США отчитались о новых ударах по Ирану

CENTCOM: США нанесли удары по Ирану, поражены объекты ПВО и логистическая инфраструктура

Центральное командование США (CENTCOM) отчиталось о завершении новой волны ударов по Ирану. Заявление ведомство опубликовало в соцсети X.

Как отмечается в заявлении, американские истребители, беспилотники и военные корабли нанесли удары высокоточными боеприпасами и поразили иранские объекты берегового наблюдения и ПВО, а также военно-логистическую инфраструктуру.

Ведомство подчеркивает, что «продолжает подрывать военный потенциал Ирана» по указанию главнокомандующего — президента Дональда Трампа.

«Более 50 тысяч военнослужащих США действуют по всему Ближнему Востоку и сохраняют бдительность, смертоносность и готовность», — сказано в заявлении.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном.