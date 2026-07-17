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05:25, 17 июля 2026Мир

США отчитались о новых ударах по Ирану

CENTCOM: США нанесли удары по Ирану, поражены объекты ПВО и логистическая инфраструктура
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)
СюжетИранские беспилотники:

Фото: U.S. Central Command / Handout via Reuters

Центральное командование США (CENTCOM) отчиталось о завершении новой волны ударов по Ирану. Заявление ведомство опубликовало в соцсети X.

Как отмечается в заявлении, американские истребители, беспилотники и военные корабли нанесли удары высокоточными боеприпасами и поразили иранские объекты берегового наблюдения и ПВО, а также военно-логистическую инфраструктуру.

Ведомство подчеркивает, что «продолжает подрывать военный потенциал Ирана» по указанию главнокомандующего — президента Дональда Трампа.

«Более 50 тысяч военнослужащих США действуют по всему Ближнему Востоку и сохраняют бдительность, смертоносность и готовность», — сказано в заявлении.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что США очень скоро одержат победу в конфликте с Ираном.

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