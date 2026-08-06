Стало известно о согласовании Батраковым контракта с «Галатасараем»

Журналист Аслан: Алексей Батраков согласовал контракт с «Галатасараем»

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков согласовал контракт с турецким «Галатасараем». Об этом стало известно журналисту Фатиху Аслану, опубликовавшему информацию в своем аккаунте в соцсети X.

По информации источника, стороны добились полного консенсуса. При этом «Галатасарай» также пришел к определенному соглашению с «Локомотивом».

Ранее Ирина Подшибякина, жена Батракова, рассказала о его мечте. По ее словам, футболист мечтает попробовать силы в другом чемпионате.

Батраков является воспитанником «Локомотива». По информации СМИ, московский клуб рассчитывает получить за игрока около 30 миллионов евро.