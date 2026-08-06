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10:17, 6 августа 2026 (обновлено: 10:24, 6 августа 2026)Россия

Стали известны подробности о поиске пропавших без вести жителей Курской области

Омбудсмен Лантратова и губернатор Хинштейн помогают в поиске 300 без вести пропавших курян
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова заявила, что вместе с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжает помогать в поиске 300 без вести пропавших жителей приграничного региона. Подробностями омбудсмен поделилась с РИА Новости.

Лантратова отметила привлечение всех возможных гуманитарных механизмов, чтобы установить судьбу каждого человека.

Уполномоченный заверила, что сейчас делается все возможное для возвращения россиян домой. По ее информации, с 2024 года в Россию удалось вернуть 170 жителей региона, которых насильно удерживали на территории Украины.

До этого глава Суджанского района Курской области Алексей Спиридонов рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) замучили более 40 жителей Русского Поречного.

Еще раньше вернувшийся из плена курянин заявил, что россиян принуждали говорить по-украински.

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