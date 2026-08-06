Сенатор Джабаров: Япония лицемерит, пытаясь угодить США

Неупоминание роли США в ядерной бомбардировке Хиросимы показывает лицемерие Японии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки. При этом, как и в прошлые годы, он не стал озвучивать, что атомную бомбардировку города в 1945 году осуществили США, а подверг критике Россию.

«Это типичное лицемерие наших врагов. Япония сейчас ведет себя как настоящий враг. Потому что, что бы они ни говорили, никогда американцы не отмоются от того, что они первыми в мире совершили ядерный удар. Причем тогда ядерное оружие было только у американцев. Все это прекрасно знают. То, что они не называют США, еще не значит, что они не знают, о какой стране идет речь», — прокомментировал Джабаров.

Сенатор отметил, что Москва уже привыкла к такому поведению недружественных стран. Он также выразил уверенность в том, что Япония еще вспомнит не раз, как Россия в те годы спасла страну от полного разгрома, а все сказанное мэром Хиросимы останется на его совести.

Ранее правительство Японии объявило о планах нарастить военный потенциал страны, ссылаясь на угрозы со стороны Китая, России и КНДР. При этом депутат правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки заявлял, что японские компании хотят вернуться к работе с Россией.