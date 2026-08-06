В российском регионе рассказали о худшей за 12 лет лососевой путине

Рыбаки в Магаданской области выловили 12 процентов горбуши от ожидавшегося объема

По состоянию на начало августа лососевая путина в Магаданской области стала самой скромной за последние 12 лет, хотя предварительные прогнозы обещали многократно лучший результат. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Вылов горбуши, основного промыслового вида, составил всего 1,1 тысячи тонн при прогнозе 9,4 тысячи. При этом ученые отмечают крайне низкое заполнение нерестилищ в основных нерестовых водоемах — реках Ола, Армань и Яна в Тауйской губе.

В результате комиссия по добыче (вылову) анадромных видов рыб закрыла промышленное рыболовство на этой территории практически повсеместно, чтобы сохранить популяцию.

В скором времени начинается активный ход кеты — второго по численности промыслового вида. Прогнозируемый объем вылова в эту путину составляет около трех тысяч тонн.

Ранее Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что на конец июля российские рыбаки выловили всего 44,7 тысячи тонн тихоокеанского лосося, что в 2,1 раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Глава комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных признал, что в разгар путины фиксируются крайне низкие показатели, хуже даже пессимистичного прогноза.