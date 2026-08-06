Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:42, 6 августа 2026 (обновлено: 11:49, 6 августа 2026)Экономика

В российском регионе рассказали о худшей за 12 лет лососевой путине

Рыбаки в Магаданской области выловили 12 процентов горбуши от ожидавшегося объема
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По состоянию на начало августа лососевая путина в Магаданской области стала самой скромной за последние 12 лет, хотя предварительные прогнозы обещали многократно лучший результат. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Вылов горбуши, основного промыслового вида, составил всего 1,1 тысячи тонн при прогнозе 9,4 тысячи. При этом ученые отмечают крайне низкое заполнение нерестилищ в основных нерестовых водоемах — реках Ола, Армань и Яна в Тауйской губе.

В результате комиссия по добыче (вылову) анадромных видов рыб закрыла промышленное рыболовство на этой территории практически повсеместно, чтобы сохранить популяцию.

В скором времени начинается активный ход кеты — второго по численности промыслового вида. Прогнозируемый объем вылова в эту путину составляет около трех тысяч тонн.

Ранее Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что на конец июля российские рыбаки выловили всего 44,7 тысячи тонн тихоокеанского лосося, что в 2,1 раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Глава комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных признал, что в разгар путины фиксируются крайне низкие показатели, хуже даже пессимистичного прогноза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Вслед за логистическими центрами на Украине уничтожены АЗС и электроподстанция. В Киеве заявляют, что их ресурс исчерпан
    Деливший одну крышу с падчерицей россиянин жестоко надругался над ней
    Российский защитник НХЛ столкнулся со сложностями при строительстве жилья в США
    Помощник Алиева высказался о зависимости Азербайджана от Турции
    Врач дал совет по составлению идеальной системы питания
    Малоизвестная марка VGV рассказала о новой машине для России
    Бразильский клуб предложил за футболиста «Зенита» 35 миллионов евро
    Северная Корея запустила неопознанный снаряд
    МИД Украины заявил о «сражении» за каждую ракету
    Многодетная мать с трехлетним сыном выпали из окна седьмого этажа в Подмосковье
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok