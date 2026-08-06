В Минобороны сообщили о новом боестолкновении с ВСУ в Черном море с применением авиации

Минобороны: В Черном море уничтожен украинский безэкипажный катер

Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. О новом боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море сообщили в Министерстве обороны.

Удар по украинскому катеру в акватории Черного моря был совершен с применением морской авиации Черноморского флота.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки ВСУ выпустили в сторону России 1155 беспилотников. Они также были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в ночь с 5 на 6 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России несколько сотен украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации Telegram-канала «Архангел спецназа», ВСУ совершали налеты на регионы России несколькими десятками групп дронов.

