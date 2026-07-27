Вылов любимой россиянами рыбы опустился до крайне низких значений

ВНИРО сообщил о падении вылова лосося более чем в два раза по сравнению с 2025 годом

По состоянию на 26 июля российские рыбаки выловили всего 44,7 тысячи тонн тихоокеанского лосося, что в 2,1 раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщает «Интерфакс».

Из общего количества на горбушу приходится 27,5 тысячи тонн, на кету — 10 тысяч, на нерку — 6,9 тысячи, на чавычу — 142 тонны, на симу — 43 тонны, а на кижуча — 23 тонны.

Меньше всего вылов снизился в Хабаровском крае — 12,3 тысячи до 8,1 тысячи тонн, а сильнее всего на Сахалине — с 4,4 тысячи до 1,6 тысячи тонн. На Камчатке добыча упала с 68,9 тысячи тонн до 31,8 тысячи.

В результате скорректированный прогноз на текущий год опустился до 229 тысяч тонн. Глава комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных назвал такие ожидания очень плохими. «К сожалению, путина в разгаре, но фиксируем крайне низкие показатели», — признал он, добавив, что не реализуется даже пессимистичный сценарий.

Сенатор уже получил обращение от рыбаков Дальнего Востока с просьбой о финансовой поддержке. Речь идет об отсрочке платежей за перезакрепление рыболовных участков.

Вопрос будет решаться с Минсельхозом, после чего надо будет разбираться с финансовым блоком правительства. По словам Двойных, низкие доходы отрасли ударят не только по ней, но и по отечественному судостроению, ведь именно рыболовы являются заказчиками десятков судов.

В 2023 году в России было добыто 609 тысяч тонн лососей, в 2024-м — 235 тысяч, а в 2025-м — 335 тысяч. Таким образом, текущая путина может обновить многолетний минимум.

Ранее сообщалось, что в сетевой рознице стоимость килограмма красной икры лососевой путины 2026 года превысила 20 тысяч рублей.