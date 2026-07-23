Цена популярного деликатеса в России превысила 20 тысяч рублей за килограмм

«Интерфакс»: Килограмм красной икры в России подорожал до 20,4 тысячи рублей

В российской сетевой рознице цена килограмма красной икры лососевой путины 2026 года дошла до 20,4 тысячи рублей. Эти данные информационного агентства по рыболовству процитировал «Интерфакс».

Как уточнил глава агентства Александр Савельев, речь в данном случае идет об икре нерки. Икра горбуши реализуется по 12,4-18,45 тысячи рублей, кеты — по 14,3-16,5 тысячи рублей.

Как пояснил Савельев, причиной таких цен оказался более низкий по сравнению с прошлым годом прогноз вылова лососей и, соответственно, производства икры. По его словам, к 22 июля вылов тихоокеанских лососей составил всего около 30 тысяч тонн. Прогноз на весь сезон — 227 тысяч тонн. В 2025 году речь шла о 335,5 тысячи тонн. Это означает, что в 2026 году, предположительно, заготовят около восьми тысяч тонн икры, или на четыре тысячи тонн меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, Савельев считает, что на росте розничных цен сказалось ужесточение контроля на рынке красной икры.

По словам аналитика FMCG-рынка Александра Анфиногенова, июль может быть самым выгодным временем для покупки красной икры к Новому году. С начала осени цены устремятся вверх, и это будет продолжаться до конца ноября.