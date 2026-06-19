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18:03, 19 июня 2026Экономика

Россиянам назвали лучшее время для покупки красной икры

Аналитик Афиногенов: В июле можно выгодно купить красную икру к Новому году
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Июль может быть самым выгодным временем для покупки красной икры к Новому году. Об этом заявил аналитик FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Его процитировало «Лайф».

По его словам, середина лета (июль) и часть августа — наиболее подходящие периоды для приобретения этого деликатеса и последующей заморозки. С начала осени цены идут вверх, и так продолжается до конца ноября. В последний месяц года проводятся новогодние акции, и к концу декабря цена обрушивается. В январе–феврале она проседает еще ниже.

К концу зимы икра снова начинает дорожать. Этот тренд держится с марта по июнь, когда наконец цены снова падают, так как «все переключаются на арбузы».

По итогам января-апреля 2026 года розничные продажи черной икры в России упали на 22 процента в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это объяснили тем, что потребители сокращают частоту покупок или выбирают более бюджетные варианты. Предполагалось, что россияне могут переориентироваться с черной на более доступную красную, продажи которой росли как в денежном, так и в натуральном выражениях.

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