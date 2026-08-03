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04:51, 3 августа 2026 (обновлено: 04:53, 3 августа 2026)Мир

Экс-премьер Украины раскрыл стратегию Зеленского по сохранению поста

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский делает все, чтобы не проводить выборы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы президентские выборы в стране не состоялись.

По мнению Азарова, основная причина — страх украинского лидера потерять власть.

«Он делает все, чтобы эти выборы не состоялись», — подчеркнул политик, комментируя перспективы проведения досрочного голосования. Именно поэтому, добавил он, Зеленский идет на масштабные кадровые перестановки и ведет активную борьбу за устранение политических оппонентов.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявила, что украинский лидер — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.

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