Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский делает все, чтобы не проводить выборы

Экс-премьер Украины Николай Азаров в беседе с РИА Новости заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы президентские выборы в стране не состоялись.

По мнению Азарова, основная причина — страх украинского лидера потерять власть.

«Он делает все, чтобы эти выборы не состоялись», — подчеркнул политик, комментируя перспективы проведения досрочного голосования. Именно поэтому, добавил он, Зеленский идет на масштабные кадровые перестановки и ведет активную борьбу за устранение политических оппонентов.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявила, что украинский лидер — главный выгодоприобретатель конфликта с Россией.