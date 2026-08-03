Россиян предостерегли от публикации в соцсетях некоторых данных

МВД призвало россиян не публиковать в соцсетях детальную информацию о себе и близких

МВД призвало россиян не публиковать в социальных сетях детальную информацию о себе и близких. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что не стоит рассказывать о месте учебы и работе, а также не афишировать адрес проживания. Кроме того, рекомендуется не раскрывать сведения о семье и близких.

Пользователей предупредили о вербовщиках, которые выстраивают портрет жертвы, используя опубликованную информацию. Россиян также призвали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомых людей.

Ранее россиян научили вычислять соседей, подключившихся к чужому Wi-Fi. Эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил, что признаком такого подключения может служить низкая скорость интернета.