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Из жизни
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06:02, 3 августа 2026Из жизни

Миллионер лишился денег из-за поцелуя в парке

В США юриста-миллионера отстранили от работы за поцелуй с коллегой в парке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @jayguap3

В США юрист-миллионер лишился выгодного предложения о работе и может потерять десятки миллионов долларов из-за того, что его сняли на видео во время поцелуя с коллегой в Центральном парке Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post.

Блогер заснял на видео 45-летнего партнера престижной фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Натаниэля Каллертона в страстном поцелуе с 29-летней Келси Боренцвейг, младшей сотрудницей той же фирмы. В ролике блогер подходит к паре со словами: «Снимите номер, здесь дети». Видео быстро разлетелось по соцсетям и набрало миллионы просмотров.

Женатый юрист, который, по данным издания, зарабатывает не менее четырех миллионов долларов в год, собирался перейти в фирму Gibson Dunn, где ему обещали еще более выгодные условия. Однако после скандала его кандидатуру отозвали, и теперь он может потерять карьерные возможности и доходы. В самой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz его отстранили от работы на время внутреннего расследования.

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