Миллионер лишился денег из-за поцелуя в парке

В США юриста-миллионера отстранили от работы за поцелуй с коллегой в парке

В США юрист-миллионер лишился выгодного предложения о работе и может потерять десятки миллионов долларов из-за того, что его сняли на видео во время поцелуя с коллегой в Центральном парке Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Post.

Блогер заснял на видео 45-летнего партнера престижной фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Натаниэля Каллертона в страстном поцелуе с 29-летней Келси Боренцвейг, младшей сотрудницей той же фирмы. В ролике блогер подходит к паре со словами: «Снимите номер, здесь дети». Видео быстро разлетелось по соцсетям и набрало миллионы просмотров.

Женатый юрист, который, по данным издания, зарабатывает не менее четырех миллионов долларов в год, собирался перейти в фирму Gibson Dunn, где ему обещали еще более выгодные условия. Однако после скандала его кандидатуру отозвали, и теперь он может потерять карьерные возможности и доходы. В самой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz его отстранили от работы на время внутреннего расследования.

Ранее сообщалось, что HR-директор IT-компании Astronomer Кристин Кэбот подала на развод после скандала на концерте популярной группы Coldplay. Женщина решилась на это менее чем через месяц после того, как 16 июля камера Kiss-Cam запечатлела ее в объятиях женатого босса — главы компании Astronomer Энди Байрона.