В США указали на острую нехватку ракет для ПВО на Украине

Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot, который используется для противовоздушной (ПВО). Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в соцсети X.
По его словам, на 27 баллистических ракет приводится только один перехватчик для систем Patriot.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — подчеркнул он.
До этого о нехватке систем ПВО и ракет к ним заявлял спикер Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат. Комментируя ночную массированную атаку России по Украине, он признал, что сбить баллистические ракеты получилось «не так, как хотелось бы».