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07:09, 3 августа 2026 (обновлено: 07:41, 3 августа 2026)Мир

В США указали на острую нехватку ракет для ПВО на Украине

Экс-главком НАТО Ставридис: У ВСУ на 27 ракет приходится только один перехватчик
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку перехватчиков для зенитного ракетного комплекса Patriot, который используется для противовоздушной (ПВО). Об этом заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис в соцсети X.

По его словам, на 27 баллистических ракет приводится только один перехватчик для систем Patriot.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Европу и США за то, что они не передают Киеву ракеты для комплексов Patriot. «Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах», — подчеркнул он.

До этого о нехватке систем ПВО и ракет к ним заявлял спикер Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат. Комментируя ночную массированную атаку России по Украине, он признал, что сбить баллистические ракеты получилось «не так, как хотелось бы».

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