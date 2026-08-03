Создан первый безрамочный смартфон

Компания Tecno разработала первый смартфон без видимой экранной рамки

Китайская компания Tecno представила концепт смартфона, который не имеет видимой экранной рамки. На это обратило внимание издание Android Authority.

Концептуальный телефон называют первым аппаратом на рынке с безрамочным экраном. По словам представителей фирмы, в Tecno получилось создать такой дисплей после того, как инженеры полностью пересмотрели компоновку внутренних деталей.

«Если несколько миллиметров черной рамки вокруг дисплея вашего смартфона раздражают больше, чем хотелось бы, то Tecno, возможно, наконец-то нашла решение», — отметили журналисты. Также они подчеркнули, что так как передняя панель почти не имеет видимых рамок, то экран «парит» в руке пользователя.

В своей рекламе производитель сравнил концептуальный девайс с iPhone 17 Pro — не в пользу смартфона Apple. В компании подчеркнули, что флагман американского бренда хоть и имеет очень тонкие рамки, но в сравнении с безрамочным телефоном они бросаются в глаза.

Tecno пообещала представить смартфон и раскрыть подробности на выставке IFA 2026 в сентябре этого года.

В конце июля журналисты издания BGR заявили, что пользоваться старым смартфоном станет значительно сложнее, когда он останется без поддержки магазина Google Play. В этом случае скачивать приложения можно будет только из сторонних магазинов.