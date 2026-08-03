Американские поставки вооружений Киеву в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства экс-лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США.
В частности, с марта 2022 по декабрь 2024 года Соединенные Штаты передали Украине военной помощи примерно на 43,4 миллиарда долларов. Среднемесячная стоимость передаваемого вооружения составляла около 1,28 миллиарда долларов.
Однако в I квартале 2026 года подрядчикам выплатили 797 миллионов долларов, что составляет около 266 миллионов долларов в месяц. Это почти в пять раз ниже показателя предыдущего периода, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Ожидается, что руководство Группой содействия Украине в области безопасности (ГСУ) перейдет другой стране НАТО.