Военная помощь Украине от США сократилась в пять раз

РИА Новости: Объемы поставок оружия Украине из США упали в пять раз со времен Байдена

Американские поставки вооружений Киеву в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства экс-лидера США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США.

В частности, с марта 2022 по декабрь 2024 года Соединенные Штаты передали Украине военной помощи примерно на 43,4 миллиарда долларов. Среднемесячная стоимость передаваемого вооружения составляла около 1,28 миллиарда долларов.

Однако в I квартале 2026 года подрядчикам выплатили 797 миллионов долларов, что составляет около 266 миллионов долларов в месяц. Это почти в пять раз ниже показателя предыдущего периода, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Ожидается, что руководство Группой содействия Украине в области безопасности (ГСУ) перейдет другой стране НАТО.