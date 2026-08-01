Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:12, 1 августа 2026 (обновлено: 11:31, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

Пентагон может отказаться от лидирующей роли в координации поставок ВСУ

Politico: Пентагон откажется играть роль в ГСУ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

США перестанут играть роль в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ). Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Так, руководство ГСУ перейдет другой стране НАТО. Уточняется, что сотрудничество с Украиной не прекратится.

Также Пентагон захотел вооружиться безэкипажными катерами (БЭК), которые выступали бы носителями пары недорогих беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Только одну ракету удалось сбить». ВС России ночью ударили по Киеву. Зеленский обвинил в массированной атаке Запад
    Москвичей предупредили о сильной жаре
    Рубио высказался о новых переговорах России и Украины
    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения
    В России предложили ввести налоговый вычет на лечение животных
    Моргенштерн начал читать молитвы на иврите и петь хасидские песни
    Раскрыто количество атаковавших Москву в июле беспилотников
    Артемий Лебедев призвал посылать матом дающих один вид советов людей
    Зеленский пожаловался на ракетный удар по Киеву
    В Таиланде местные жители призвали казнить расправившихся с россиянами преступников
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok