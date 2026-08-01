Пентагон может отказаться от лидирующей роли в координации поставок ВСУ

Politico: Пентагон откажется играть роль в ГСУ

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

США перестанут играть роль в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ). Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине. Так, руководство ГСУ перейдет другой стране НАТО. Уточняется, что сотрудничество с Украиной не прекратится.

Также Пентагон захотел вооружиться безэкипажными катерами (БЭК), которые выступали бы носителями пары недорогих беспилотных летательных аппаратов.