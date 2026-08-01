ВС РФ ночью ударили по военной промышленности и логистическим центрам в Киевской области

В ночь с пятницы, 31 июля, на субботу, 1 августа, Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака производилась высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Минобороны раскрыло подробности ударов по Киеву

В столице Украины целями ВС РФ стали пять объектов:

агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев (ГП «Радиоизмеритель»),

сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие «Киевский завод «Буревестник»),

промышленное предприятие Киев-111 (ООО «Файер Пойнт»),

промышленное предприятие Киев-25 («ПВ ГРУПП Украина»),

место сборки и хранения беспилотников Киев-21.

На «Радиоизмерителе» производили электронику для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2» и разрабатывали инерциальные навигационные системы для БПЛА большой дальности типа FP-1 компании «Файер Пойнт». На «Буревестнике» выпускали электронику и комплектующие для дронов большой и средней дальности, а также разрабатывали и выпускали радиолокационную технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На принадлежавшем «Файер Пойнт» заводе выпускали комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также там хранились химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей.

В свою очередь промпредприятие Киев-25 занималось производством и хранением программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы «Lima», которые применяются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения, а место сборки и хранения БПЛА Киев-21 — сборкой и хранением дронов-перехватчиков типа «Дэд Флай», «Оса Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер». Там же производили комплектующие и элементы корпусов для беспилотников средней дальности.

Атакованные Россией заводы «Радиоизмеритель» и «Буревестник» в Киеве имеют статус стратегических предприятий. Первый был внесен внесли в перечень объектов, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, 4 марта 2015 года, второй — 23 декабря 2004 года.

ВС России ударили еще по двум целям

Еще одной целью удара российских военных стал логистический центр Вишневое в Киевской области. Там, по данным Минобороны России, принимали, хранили, собирали и распределяли отдельные комплектующие для производства БПЛА. Также на его базе были налажены производство компонентов для ударных беспилотников большой и средней дальности, а также сборка и хранение боевых частей, используемых в дронах большой дальности.

Кроме того, ВС России на переходе морем южнее Одессы поразили два морских судна типа «сухогруз», осуществлявших доставку военных грузов в один из портов Украины.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Киеве пожаловались на невозможность сбивать ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на невозможность сбивать ракеты над страной. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) Киева сбила только одну цель.

Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, это связано с нехваткой ракет для комплексов Patriot. «Очень важно, чтобы партнеры услышали, что эти средства нужны не на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас», — заявил политик.