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12:56, 1 августа 2026 (обновлено: 13:17, 1 августа 2026)Силовые структуры

Стрелявшего в детей екатеринбуржца отправили в СИЗО

Стрелявшего в детей из пневмата жителя Екатеринбурга отправили в СИЗО до 29 сентября
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Суды Свердловской области»

Суд в Екатеринбурге поместил под стражу мужчину, который стрелял в детей из пневматического оружия. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Стрелок, обстрелявший малолетних детей из окна гостиницы «Мадрид», которую якобы охранял, был задержан. По версии следствия, мужчина не имел разрешения на оружие и охранную деятельность. Его отправили в СИЗО до 29 сентября.

Ранее стало известно, что неизвестный обстрелял двух подростков из окна заброшенной гостиницы «Мадрид», которые кидали камешки в щель между зданием и землей. Один из мальчиков получил ушибы на спине, также у него повреждено ухо.

Следствие заявило, что стрелок не имел лицензии частного охранника. По его словам, он сам пришел в «Мадрид», увидев, что здание никто не охраняет.

В конце июля в Алтайском крае к 7 годам колонии общего режима приговорили 54-летнюю жительницу Петропавловского района, учинившую расправу над своим супругом. Трагедия случилась 13 мая.

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