Shot: Подростки тратят до нескольких сотен тысяч рублей на лутбоксы

Подростки тратят до нескольких сотен тысяч рублей на улучшения в компьютерных играх. О том, что детская лудомания стала активнее распространяться в России, пишет Telegram-канал Shot.

По данным Shot, подростки втягиваются в азартные схемы, по которым они за большие деньги продают скины и другие внутриигровые предметы в играх. «Сама схема напоминает игровой автомат "однорукий бандит", когда было необходимо пытаться собрать комбинацию из одинаковых символов, чтобы забрать выигрыш. Психологи же называют лутбоксы новой формой азартных игр, а сам процесс открытия кейсов внешне напоминает казино», — объясняет издание.

Утверждается, что к подобным схемам особенно восприимчивы мальчики. Клинический психолог Денис Автомонов заявил в беседе с Shot, что постоянное ожидание крупного выигрыша нормализует азартное поведение у детей, а сами подростки похожи на тех, кто регулярно играет в казино или же делает ставки. Первым сигналом детской лудомании специалисты называют пропажу денег из дома. В подобной ситуации психолог рекомендует сначала провести спокойную беседу с ребенком, а если это поможет, обеспечить лечение от игровой зависимости. Стоимость такой терапии может доходить до 900 тысяч рублей за курс, добавляет Shot.

Ранее жительница Великобритании по имени Лиза Уокер рассказала, как стала страдать от лудомании после одного выигрыша в казино. В 2001 году Уокер сорвала в казино джекпот в размере 127 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей).