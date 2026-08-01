Россиян предупредили об опасности эротического контента

Психолог Невеев: Эротический контент в интернете способствует эмоциональной раскачке

Эротический контент в интернете способствует эмоциональной раскачке. О такой опасности россиян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил кандидат психологических наук Александр Невеев.

«В интернете механизмы работают таким образом, чтобы вызвать эмоциональную привязку. Конечно, это всякие моменты, связанные с эротикой и с половыми отношениями, но в огромной степени это, конечно, агрессия, что-то нестандартное, то, что вызывает шок, оторопь. И в силу постоянной эмоциональной раскачки, собственно, и эротический контент не обладает успокоительным действием», — констатировал Невеев.

Он добавил, что люди, неспособные ограничивать свое присутствие в социальных сетях и не обладающие навыками сетевой гигиены, могут столкнуться с ростом тревожности. Соответственно, чтобы сократить негативные эффекты, нужно снизить и время пребывания в онлайн-пространстве.

Ранее американская порномодель Эбби Роуз рассказала, что часть дохода, заработанного на эротическом контенте, стала тратить на благотворительность. В частности, она ежемесячно покупает одеяла, воду и еду для бездомных.