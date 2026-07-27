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Из жизни
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03:30, 27 июля 2026Из жизни

Порномодель нашла необычный способ потратить доход от эротического контента

Модель Эбби Роуз стала тратить часть заработка на одеяла и еду для бездомных
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Американская порномодель Эбби Роуз рассказала, что часть дохода, заработанного на эротическом контенте, стала тратить на благотворительность. Ее слова передает Creatorzine.

По словам Роуз, на свой заработок она ежемесячно покупает одеяла, воду и еду для бездомных. Модель объяснила, что за ее желанием помогать стоит семейная история: ее брат с юности борется с тяжелыми психическими расстройствами и наркотической зависимостью. Из-за этого он неоднократно оказывался на улице.

«Я воочию видела, как легко жизнь человека может покатиться под откос. Когда наблюдаешь, как кто-то дорогой тебе проходит через такое, это меняет тебя», — добавила она.

По словам Роуз, люди часто осуждают тех, кто остался на улице, не догадываясь, что их туда привело. Она выступает против такого стереотипного отношения. «Каждый заслуживает воды. Каждый заслуживает еды. И каждый заслуживает безопасного места для сна», — заявила она.

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Порномодель призналась, что занималась благотворительностью еще до прихода в секс-индустрию. Так, какое-то время она управляла некоммерческой кофейней для бездомных. Однако ее бизнес прогорел, и она решила стать стриптизершей, чтобы закрыть долги.

Ранее сообщалось, что порномодель Ками Стрела решила помогать молодым мужчинам лишаться девственности. «Я считаю это формой социальной помощи. Я хочу помочь тем, у кого не было секса, избежать неправильного выбора», — рассказала она.

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