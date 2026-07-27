Парень пожаловался на домогательства возрастной коллеги и получил неожиданный совет

«Лента.ру»: Пожаловавшемуся на домогательства коллеги парню посоветовали болтать об играх

Пользователь Reddit с ником Ductoff пожаловался на домогательства более возрастной коллеги. Оба они работают в ресторане, но женщина — шеф-повар, и ей уже 32 года, а парню-бармену — лишь 19 лет.

«Она говорит только по-испански, гораздо старше и, честно говоря, не в моем вкусе. Но она "очаровалась" мной. Сначала мы с другими работниками зала смеялись над этим, потому что это казалось нам рабочей шуткой, и так продолжалось несколько месяцев. Однако теперь она начала писать мне сообщения о том, как ей нравится готовить для меня еду», — написал автор.

Он заметил, что не заинтересован в женщине ни в качестве возлюбленной, ни в роли просто друга, но не знает, как дать ей понять это, не создав при этом неловкую ситуацию на работе. От других пользователей он получил неожиданную рекомендацию: ему посоветовали без умолку болтать с ней об играх.

«Поговорите с ней о Minecraft. Говорите только о Minecraft. Настаивайте на том, чтобы она смотрела видео на YouTube о том, как другие люди играют в Minecraft», — посоветовал один из комментаторов. «Точняк, это мгновенно убивает привлекательность!» — согласился другой. «Она это заслужила за попытку соблазнить человека, который еще недавно был ребенком», — добавил третий.

Ранее другой пользователь Reddit, работающий поваром в мишленовском ресторане в Нью-Йорке, раскрыл способы повысить качество домашней еды. По его мнению, формула успеха состоит лишь из нескольких пунктов.