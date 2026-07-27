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04:15, 27 июля 2026Ценности

Реклама Mugler с обнаженной бодибилдершей вызвала споры в сети

Откровенная реклама бренда Mugler с бодибилдершей Татьяной Эрль вызвала споры в сети
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @muglerofficial

Откровенная реклама бренда Mugler с французской бодибилдершей Татьяной Эрль вызвала споры в сети. Видео появилось на странице марки в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Спортсменка стала участницей кампании, посвященной коллекции сумок марки. На размещенных кадрах она предстала полностью обнаженной, продемонстрировав мускулы не теле.

Пользователи обсудили ролик в комментариях. Часть из них раскритиковали данную работу: «У вас еще есть время это удалить», «Мюглер никогда бы не заставил женщину позировать обнаженной», «Отписываюсь от этой аморальной чуши, безвкусица», «Это было ужасное зрелище».

В то же время у других юзеров реклама вызвала восхищение. «Просто культово!», «Обожаю такое», «Истинная классическая красота. Лучшая рекламная кампания за всю историю!», «Mugler никогда не разочаровывает», «Это искусство», — указали они.

Ранее в июле рекламу духов итальянского бренда Orto Parisi с фото грязных ног крупным планом обсудили в сети.

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