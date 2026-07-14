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12:25, 14 июля 2026Ценности

Рекламу духов с фото грязных ног крупным планом обсудили в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ortoparisi

Рекламу духов итальянского бренда Orto Parisi с фото грязных ног крупным планом обсудили в сети. Пост появился на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре запечатлены оголенные ступни, покрытые землей, между которыми зажат прозрачный стеклянный флакон парфюма с символом бесконечности. «Босиком», — указывалось в подписи к кадру.

Пользователи высказались об увиденном в комментариях. «Ноги моей бабки после огорода», «Сотрудничество с Тарантино?», «Духи пахнут грязными ногами?», «Запах после копания картошки», «Может быть, пора остановиться, ребята?», «Они сумасшедшие», — заявили юзеры.

В июне реклама шлепанцев бренда Erl с голым мужчиной возмутила покупателей.

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