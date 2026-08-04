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21:25, 4 августа 2026 (обновлено: 21:35, 4 августа 2026)Мир

Индия отказалась от покупки российского истребителя пятого поколения

Индия исключила возможность покупки российского истребителя СУ57-Э
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Индия на данный момент исключила возможность покупки российского истребителя пятого поколения СУ57-Э. Об этом заявил министр обороны страны Раджеш Кумар Сингх, его слова приводит издание Defense Security Asia.

По его словам, Индия не рассматривает возможность приобретения новых моделей истребителей «Сухой». Вместо этого Нью-Дели планирует модифицировать уже существующий парк Су-30МКИ и заняться разработкой собственного стелс-истребителя.

Ранее журнал The National Interest заявил, что Воздушно-космические силы России остаются неоспоримым лидером в Европе.

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