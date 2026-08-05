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Из жизни
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00:32, 5 августа 2026Из жизни

Женщина увидела рай и ад на грани смерти и стала мультимиллионершей

Жительница США рассказала о видениях рая и ада, после которых стала мультимиллионершей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Jam Press / AJ Parr

83-летняя жительница США Кэт Данкл рассказала, как в 1967 году оказалась на грани смерти, увидела рай и ад и смогла после этого выбраться из бедности. Ее слова передает Need To Know.

По словам Данкл, в тот года она потеряла сына и перестала верить в Бога. Затем она обанкротилась, похоронила отца и неожиданно попала в больницу с сильным внутренним кровотечением, где потеряла сознание.

Как рассказывает женщина, ее видения начались с туннеля, в котором стояли ее муж и двое живых сыновей. Они молились о ее выздоровлении. Затем, как утверждает британка, она услышала жуткий грохот. Следом на нее накатила волна покоя. Ей стало казаться, будто она летит к небесам.

Однако, как утверждает женщина, она так и не смогла попасть в рай: траектория ее полета резко изменилась, и она якобы оказалась в аду. По словам Данкл, она видела перед собой горящую яму и слышала крики заблудших душ. Это заставило женщину осознать, что Бог все-таки существует. После этого, как уверяет Данкл, она извинилась перед ним и наконец вернулась в свое тело.

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По словам британки, этот опыт полностью изменил ее жизнь. Она уверена, что после пережитого Бог стал насылать на нее сны, которые позволили ей создать успешный бизнес и стать мультимиллионершей.

«Быть настолько близко к Богу — это было так ошеломляюще прекрасно. Это поддерживает меня уже полвека, и я продолжаю провозглашать одно и то же: Бог реален. Он существует», — заявила Данкл.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Синди Эгглтон попала в реанимацию после массового заплыва и рассказала о своих видениях. По словам женщины, ей являлся ледяной человек, который пытался с ней расправиться.

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