Вероятной целью ударов по Киеву стал «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА

Вероятной целью ударов Вооруженных сил (ВС) России по Киеву стал логистический центр «МЛП-Чайка», где хранятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), комплектующие и иностранное вооружение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что после ударов в украинской столице начались 11 пожаров, часть из которых сопровождается повторными детонациями. Подчеркивается, что за 20 минут по Киеву прилетели 30 ракет.

Ранее сообщалось, что украинскую столицу атаковали более десяти «Цирконов», в городе раздалась серия взрывов.