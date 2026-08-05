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01:21, 5 августа 2026Бывший СССР

Названа возможная цель ударов ВС России по Киеву

Вероятной целью ударов по Киеву стал «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вероятной целью ударов Вооруженных сил (ВС) России по Киеву стал логистический центр «МЛП-Чайка», где хранятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА), комплектующие и иностранное вооружение. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что после ударов в украинской столице начались 11 пожаров, часть из которых сопровождается повторными детонациями. Подчеркивается, что за 20 минут по Киеву прилетели 30 ракет.

Ранее сообщалось, что украинскую столицу атаковали более десяти «Цирконов», в городе раздалась серия взрывов.

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