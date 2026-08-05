ЕС жестоко ограничил в правах украинских мужчин. На какие меры пошла Европа из-за нехватки кадров в ВСУ?

ЕС отказался от предоставления временной защиты военнообязанным украинцам

С 5 августа Европейский союз (ЕС) больше не предоставляет временную защиту для военнообязанных граждан Украины. Детали стали известны из заявления, опубликованного Министерством внутренних дел (МВД) Чехии.

Теперь вновь прибывающие украинские мужчины призывного возраста, не прошедшие военную службу, теряют право на временную защиту. Мера распространяется на запросы, поданные со дня вступления решения в силу.

Поражены в правах будут те, кто не смог подтвердить выполнение воинских обязанностей, следует из сообщения.

Позиция Чехии

Украинцы призывного возраста, не имеющие документов об исполнении воинской обязанности, не смогут получить убежище в Чехии. Министр внутренних дел республики Любомир Метнар отметил, что страна давно добивалась ужесточения условий.

Глава ведомства приветствовал согласие между странами-членами и ожидает сокращения числа прибывающих на десятки процентов, что в перспективе должно снизить нагрузку на систему здравоохранения и социального обеспечения. «Исключение составляют те, кто уже выполнил свой воинский долг или кто освобожден от этого», — добавил Метнар.

Что решили в Киеве?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) убедил главу государства Владимира Зеленского значительно сократить количество граждан, забронированных от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) страны.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Число забронированных снизится на 30 процентов. К такому решению пришли для пополнения резервов украинской армии, дополняют источники. Киев не в силах выполнить план по мобилизации уже 27 месяцев. Примечательно, что в текущем году в ряды ВСУ удалось набрать только 45 процентов от запланированного количества бойцов.

Депортация украинских мужчин из Европы для мобилизации не будет эффективна, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Если армия держится на людях, которых надо вылавливать по всей Европе и силой возвращать на фронт, это уже говорит о глубоком кризисе», — констатировал он.

Глава российского региона отметил, что принудительно собранная армия не может быть мотивированной. Убежавшие с Украины люди в большинстве своем не хотят погибать за интересы киевского истеблишмента и его западных кураторов, добавил Сальдо.

Как указывали ранее журналисты Politico, несмотря на то, что ряд стран, в числе которых Польша, поддерживают отказ от временной защиты военнообязанных украинцев, большинство европейцев считает идею слишком жесткой и политически сложной в своей реализации.

Между тем официальные лица Минобороны Украины прямо заявляют, что намерены продолжить принудительную мобилизацию. Глава антикоррупционного совета при военном ведомстве Юрий Гудименко объяснил меру тем, что они находятся в безвыходном положении.