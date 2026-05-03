Сальдо: Депортация украинских мужчин из Европы не исправит положение ВСУ

Депортация украинских мужчин из Европы для мобилизации не будет эффективна. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По словам Сальдо, эта мера не исправит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Если армия держится на людях, которых надо вылавливать по всей Европе и силой возвращать на фронт, это уже говорит о глубоком кризисе», — отметил он.

Губернатор Херсонской области считает, что принудительно собранная армия не может стать мотивированной. «Люди, которые уехали от мобилизации, в большинстве своем не хотят погибать за интересы Зеленского и его западных кураторов», — объяснил он.

Ранее политолог Иван Мезюхо раскрыл риски депортации украинских мужчин из Польши в ВСУ. По его словам, точных сведений об украинцах, особенно о мужчинах с проблемными документами, которых потенциально могут депортировать для принудительной мобилизации в ВСУ, нет ни у кого.