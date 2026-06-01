Решение Трампа не отвечать на письмо Зеленского объяснили

Коньков объяснил тишину в ответ на письмо Зеленского ожиданием реакции Киева по условиям

Тишина президента США Дональда Трампа в ответ на срочное письмо украинского коллеги Владимира Зеленского связана с ожиданием реакции по условиям урегулирования конфликта на Украине от самого Киева, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

При этом Коньков допустил, что письма Зеленского могло и не существовать, а его запрос был направлен Трампу через публичные заявления.

«Но даже если письмо было, то, насколько я понимаю, определенные условия, требования, задачи и решения уже приняты, и все ожидают реакции самой украинской стороны. Мы это слышали в первую очередь от нашей стороны и от американцев. Если нет реакции от Украины на то, чего от нее ожидает, по сути, весь мир, то было бы странно реагировать на то, что хочет сама украинская сторона», — заметил политолог.

Политически это вполне себе четкий посыл, что, прежде чем желать получить ответ на свое обращение, сначала стоит ответить на то, которое обращено к тебе Александр Коньков политолог

27 мая Зеленский направил срочное письмо Трампу. Политик пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО). Украинский лидер попросил американского коллегу нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Известно, что ни Трамп, ни Конгресс США пока не отреагировали публично на письмо Зеленского.

