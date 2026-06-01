13:52, 1 июня 2026МирЭксклюзив

Решение Трампа не отвечать на письмо Зеленского объяснили

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Тишина президента США Дональда Трампа в ответ на срочное письмо украинского коллеги Владимира Зеленского связана с ожиданием реакции по условиям урегулирования конфликта на Украине от самого Киева, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

При этом Коньков допустил, что письма Зеленского могло и не существовать, а его запрос был направлен Трампу через публичные заявления.

«Но даже если письмо было, то, насколько я понимаю, определенные условия, требования, задачи и решения уже приняты, и все ожидают реакции самой украинской стороны. Мы это слышали в первую очередь от нашей стороны и от американцев. Если нет реакции от Украины на то, чего от нее ожидает, по сути, весь мир, то было бы странно реагировать на то, что хочет сама украинская сторона», — заметил политолог.

Политически это вполне себе четкий посыл, что, прежде чем желать получить ответ на свое обращение, сначала стоит ответить на то, которое обращено к тебе

Александр Коньковполитолог

27 мая Зеленский направил срочное письмо Трампу. Политик пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны (ПВО). Украинский лидер попросил американского коллегу нарастить поставки комплексов ПВО и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Известно, что ни Трамп, ни Конгресс США пока не отреагировали публично на письмо Зеленского.

