16:57, 1 июня 2026Культура

Звезда «Сватов» посоветовал мужчинам пройти армию

Актер Николай Добрынин заявил, что каждый мужчина должен отслужить в армии
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Звезда сериала «Сваты», заслуженный артист России Николай Добрынин заявил, что каждый мужчина должен пройти службу в армии. Его комментарий приводит Пятый канал.

Актер подчеркнул, что армия помогает быстро избавить мальчиков от инфантилизма и учит их пунктуальности, собранности и ответственности. Он добавил, что после службы становится гораздо легче жить.

«В армии взрослеешь за секунду, когда слышишь в шесть утра: "Рота, подъем!" Тут уже не до мамы, не до папы», — считает Добрынин.

Ранее актер Глеб Калюжный, который год назад был призван на срочную службу в армию России, демобилизовался. Покинувшего стены военной части артиста встретили родные и коллеги, включая Николая Добрынина.

